Медики рассказали о способности коронавируса менять лица людей
Медики из Уханя рассказали о новой способности коронавируса. Оказалось, заболевание, перенесенное в тяжелой форме, может менять лица людей.
Двое уханьских врачей, вылечившихся от COVID-19, заметили затемнения на коже и пигментные пятна на лице. Возможно, побочный эффект связан с накоплением железа в печени. Когда орган поврежден, оно попадает в кровеносные сосуды в большом объеме и может вызывать пигментацию.
Ван Фушен из китайской Академии наук в ходе исследования выяснил, что нарушения функций печени встречаются с одинаковой частотой у больных с легкой и тяжелой формой КВИ. Не исключено, что орган страдает от назначаемых препаратов и дистресс-синдрома. Если нормализовать функциональность организма, темные пятна должны исчезнуть, передает Global Times.
Ранее в ВОЗ рассказали, что, если ученые не создадут вакцину от коронавируса, человечеству придется приспосабливаться к новой жизни.
Двое уханьских врачей, вылечившихся от COVID-19, заметили затемнения на коже и пигментные пятна на лице. Возможно, побочный эффект связан с накоплением железа в печени. Когда орган поврежден, оно попадает в кровеносные сосуды в большом объеме и может вызывать пигментацию.
Ван Фушен из китайской Академии наук в ходе исследования выяснил, что нарушения функций печени встречаются с одинаковой частотой у больных с легкой и тяжелой формой КВИ. Не исключено, что орган страдает от назначаемых препаратов и дистресс-синдрома. Если нормализовать функциональность организма, темные пятна должны исчезнуть, передает Global Times.
Ранее в ВОЗ рассказали, что, если ученые не создадут вакцину от коронавируса, человечеству придется приспосабливаться к новой жизни.