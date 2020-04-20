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Медики рассказали о способности коронавируса менять лица людей

Медики из Уханя рассказали о новой способности коронавируса. Оказалось, заболевание, перенесенное в тяжелой форме, может менять лица людей.
Медики рассказали о способности коронавируса менять лица людей

Двое уханьских врачей, вылечившихся от COVID-19, заметили затемнения на коже и пигментные пятна на лице. Возможно, побочный эффект связан с накоплением железа в печени. Когда орган поврежден, оно попадает в кровеносные сосуды в большом объеме и может вызывать пигментацию.

Ван Фушен из китайской Академии наук в ходе исследования выяснил, что нарушения функций печени встречаются с одинаковой частотой у больных с легкой и тяжелой формой КВИ. Не исключено, что орган страдает от назначаемых препаратов и дистресс-синдрома. Если нормализовать функциональность организма, темные пятна должны исчезнуть, передает Global Times.

Ранее в ВОЗ рассказали, что, если ученые не создадут вакцину от коронавируса, человечеству придется приспосабливаться к новой жизни.

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Наука / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:44

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