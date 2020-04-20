Тони Фергюсон: "Хабиб Нурмагомедов понимает, ему пора уйти из спорта"

«Я полагаю, Хабиб понимает, ему пора уйти из спорта. Он ведь уже это сделал, убежав от боя со мной, как побитая собака», - сообщил спортсмен.





Стоит отметить, что поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Он был отложен из-за требований руководства ESPN, которое вызвано вспышкой COVID-19. На днях Фергюсон решил высказаться по этому поводу и предложил Нурмагомедову завершить карьеру.Он также высказался по поводу Конора Макгрегора, вызвавшего его на поединок, и порекомендовал ему занять место в очереди.