Тони Фергюсон: "Хабиб Нурмагомедов понимает, ему пора уйти из спорта"
Тони Фергюсон, являющийся американским бойцом смешанных единоборств, предложил Хабибу Нурмагомедову уйти из спорта, упомянув о срыве их поединка. Американец утверждает, что боец «убежал, как побитая собака», отказавшись от боя.
Стоит отметить, что поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Он был отложен из-за требований руководства ESPN, которое вызвано вспышкой COVID-19. На днях Фергюсон решил высказаться по этому поводу и предложил Нурмагомедову завершить карьеру.
Стоит отметить, что поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Он был отложен из-за требований руководства ESPN, которое вызвано вспышкой COVID-19. На днях Фергюсон решил высказаться по этому поводу и предложил Нурмагомедову завершить карьеру.
«Я полагаю, Хабиб понимает, ему пора уйти из спорта. Он ведь уже это сделал, убежав от боя со мной, как побитая собака», - сообщил спортсмен.Он также высказался по поводу Конора Макгрегора, вызвавшего его на поединок, и порекомендовал ему занять место в очереди.