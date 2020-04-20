Составлен ТОП-10 самых дорогих автомобилей в России





По состоянию на текущий квартал, британский седан класса люкс Rolls-Royce Phantom признан самым дорогостоящим транспортным средством в России. Покупка этого эксклюзивного автомобиля обойдется клиенту в 43,9 млн рублей. С начала года на отечественном рынке дилерам удалось реализовать всего лишь два экземпляра вышеназванной модели. На втором месте Rolls-Royce Wraith с подобными объемами продаж и стоимостью в 26,8 млн рублей.Третья позиция в списке досталась премиальному кроссоверу Cullinan за 33 млн рублей в самой топовой комплектации. Владельцами "паркетника" за март стало восемь жителей РФ. Эксперты также отдали дань уважения итальянским суперкарам Ferrari 812 Superfast (22,4 млн руб) и Lamborghini Aventador (20 млн руб). Сразу за ними расположился Rolls-Royce Silver Wright с ценником в 18,8 млн рублей. В конце перечня значились Bentley Continental (18,2 млн руб), Ferrari 488 Pista (17,1 млн руб), Lamborghini Huracan (16,3 млн руб) и Urus (15,2 млн руб).