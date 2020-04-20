Ученые: Обезглавленный скелет на коленях оказался жертвой древнего жертвоприношения в КНР
Ученые выяснили, что найденный в провинции Хэнан обезглавленный скелет, стоящий на коленях, является жертвой древнего жертвоприношения. Подобные обряды характерны для Китая.
Во время раскопок археологи обследовали участок в 6 тысяч «квадратов». Считается, что с 1600 до 1046 г. до н.э. здесь правила династия Шан. До наших дней дошли указывающие на это ювелирные изделия, дороги, печи, колодцы, дома, посуда.
В жертвенной яме ученые нашли скелет со сложенными на коленях руками. Его корпус обращен к северу, что указывает на обряды тех времен и привычку династии Шан хоронить мертвых в вертикальном положении. Рядом с останками лежал кусок оракула. Считалось, что обезглавливание должно успокоить духов и богов. Иногда жертв изрезали на мелкие куски и оставляли истекать кровью, а порой сжигали. Ужасные традиции были запрещены императором Канси в 1673 году.
Во время раскопок археологи обследовали участок в 6 тысяч «квадратов». Считается, что с 1600 до 1046 г. до н.э. здесь правила династия Шан. До наших дней дошли указывающие на это ювелирные изделия, дороги, печи, колодцы, дома, посуда.
В жертвенной яме ученые нашли скелет со сложенными на коленях руками. Его корпус обращен к северу, что указывает на обряды тех времен и привычку династии Шан хоронить мертвых в вертикальном положении. Рядом с останками лежал кусок оракула. Считалось, что обезглавливание должно успокоить духов и богов. Иногда жертв изрезали на мелкие куски и оставляли истекать кровью, а порой сжигали. Ужасные традиции были запрещены императором Канси в 1673 году.