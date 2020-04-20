"Все лучшее у меня впереди": Ксения Собчак сделала тест на коронавирус

Ксения Собчак опубликовала забавную фотографию, на которой она строит гримасу в камеру, а на лбу у нее лежит отрицательный тест на коронавирус. В комментарии телеведущая пошутила, что у нее обнаружили фотошоп. Знаменитость рассказала, что на данный момент многие спекулируют различной статистикой, но она с нетерпением ждет единственных данных, которые сложно подделать. Журналистка отметила, что очень хочет сравнить статистику смертности за 2019 и 2020 года. Ксении Собчак интересно, кого люди начнут винить во лжи, если эти показатели глобально не изменятся.Также телеведущая написала: "Коронавируса нет. Антител тоже. А значит, все лучшее у меня впереди". Преданные поклонники порадовались за отрицательный результат у знаменитости. Многие поздравили журналистку и пожелали ей здоровья. Публикация Ксении Собчак уже собрала почти 35 000 лайков.