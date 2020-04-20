Юристы объяснили, разрешено ли ездить на авто после смерти владельца





Некоторые жители РФ прибегают к оформлению машины на людей старшего возраста, которые обладают рядом льгот и преференций. Подобная уловка позволяет существенно сэкономить, а также вписать в полис ОСАГО членов семьи, пользующихся одним автомобилем. В то же время, внезапная смерть владельца может создать трудности для дальнейшей эксплуатации: эксперты говорят, что в этом случае необходимо переоформлять транспортное средство.Подобный нюанс объясняется тем, что вся документация человека теряет юридическую силу с момента его кончины. В этот комплект входят автомобильные страховки, ПТС, свидетельство о регистрации и любые другие доверенности. В случае игнорирования требований по проведению процедуры, родственников умершего могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 10 тысяч рублей за нарушение правил регистрации. Проблема также возникает с ОСАГО в случае ДТП. Хотя страховики выплатят компенсацию пострадавшему в аварии, компания также потребует выплат от виновника через суд.