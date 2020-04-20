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Малышева и Сябитова поздравили Гузееву, отметившую день рождения сына Георгия

Лариса Гузяева в день Пасхи отметила день рождения сына Георгия. Ведущая получила поздравления от Розы Сябитовой и Елены Малышевой.
Малышева и Сябитова поздравили Гузееву, отметившую день рождения сына Георгия

Гузеева опубликовала в Instagram архивный снимок, на котором запечатлена в банном халате с ребенком на руках. Знаменитость родила Георгия от Кахи Толордавы, с которым познакомилась на съемках «Избранника» в Тбилиси. Мальчик не помог сохранить семью. Актеры расстались, но сохранили хорошие отношения.
«У меня родился сын! Я благодарна Богу за все! Твори, летай, мечтай, люби, будь здоров и счастлив, а я всегда буду рядом!» - написала Гузеева.

Алика Смехова поздравила коллегу с двойным праздником, отметив, как быстро течет время. Елена Малышева назвала Георгия «лапочкой», а Роза Сябитова пожелала ему семейного счастья.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:24

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