Малышева и Сябитова поздравили Гузееву, отметившую день рождения сына Георгия

«У меня родился сын! Я благодарна Богу за все! Твори, летай, мечтай, люби, будь здоров и счастлив, а я всегда буду рядом!» - написала Гузеева.

Гузеева опубликовала в Instagram архивный снимок, на котором запечатлена в банном халате с ребенком на руках. Знаменитость родила Георгия от Кахи Толордавы, с которым познакомилась на съемках «Избранника» в Тбилиси. Мальчик не помог сохранить семью. Актеры расстались, но сохранили хорошие отношения.Алика Смехова поздравила коллегу с двойным праздником, отметив, как быстро течет время. Елена Малышева назвала Георгия «лапочкой», а Роза Сябитова пожелала ему семейного счастья.