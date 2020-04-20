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«Нужно меньше нервничать»: Александра Черно на 27 неделе беременности начала терять вес

Александра Черно сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что на 27 неделе беременности она начала терять вес. Участница «Дом-2» пришла к выводу, что ей нужно меньше нервничать.
«Нужно меньше нервничать»: Александра Черно на 27 неделе беременности начала терять вес

Александра Черно очень переживает, что ей придется рожать на Сейшельских островах. Супруга Иосифа Оганесяна часто рассказывает фанатам о состоянии здоровья. Сегодня она отметила, что живот уже стал более заметен и ребенок часто толкается. При этом Александру Черно смущает, что она начала терять вес из-за того, что часто нервничает. Участница реалити-шоу, чтобы успокоиться, принимает двойную дозу седативных средств, смотрит мультфильмы, слушает детскую музыку, занимается медитацией и читает книги.

Александра Черно до сих про не знает, получится ли у нее вернуться в Россию до родов. В конце публикации беременная участница «Дом-2» написала: «В любом случае, что было судьбой предначертано, того не избежать». Подписчики поддержали девушку и написали, чтобы она больше отдыхала.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04

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