«Нужно меньше нервничать»: Александра Черно на 27 неделе беременности начала терять вес
Александра Черно сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что на 27 неделе беременности она начала терять вес. Участница «Дом-2» пришла к выводу, что ей нужно меньше нервничать.
Александра Черно очень переживает, что ей придется рожать на Сейшельских островах. Супруга Иосифа Оганесяна часто рассказывает фанатам о состоянии здоровья. Сегодня она отметила, что живот уже стал более заметен и ребенок часто толкается. При этом Александру Черно смущает, что она начала терять вес из-за того, что часто нервничает. Участница реалити-шоу, чтобы успокоиться, принимает двойную дозу седативных средств, смотрит мультфильмы, слушает детскую музыку, занимается медитацией и читает книги.
Александра Черно до сих про не знает, получится ли у нее вернуться в Россию до родов. В конце публикации беременная участница «Дом-2» написала: «В любом случае, что было судьбой предначертано, того не избежать». Подписчики поддержали девушку и написали, чтобы она больше отдыхала.
Александра Черно очень переживает, что ей придется рожать на Сейшельских островах. Супруга Иосифа Оганесяна часто рассказывает фанатам о состоянии здоровья. Сегодня она отметила, что живот уже стал более заметен и ребенок часто толкается. При этом Александру Черно смущает, что она начала терять вес из-за того, что часто нервничает. Участница реалити-шоу, чтобы успокоиться, принимает двойную дозу седативных средств, смотрит мультфильмы, слушает детскую музыку, занимается медитацией и читает книги.
Александра Черно до сих про не знает, получится ли у нее вернуться в Россию до родов. В конце публикации беременная участница «Дом-2» написала: «В любом случае, что было судьбой предначертано, того не избежать». Подписчики поддержали девушку и написали, чтобы она больше отдыхала.