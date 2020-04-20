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iPhone 8 признали самым популярным смартфоном от Apple

Специалистам удалось определить самый популярный смартфон от Apple на основе статистики от создателя приложения Audiobooks Дэвида Смита. iPhone 8 признали устройством, которое до сих пор пользуется большим спросом благодаря доступной цене и надежности.

Доля владельцев iPhone 8 среди юзеров сервиса Audiobooks составила 13,6%. Второе и третье место в этом рейтинге заняли Phone 7 и 6s, которых использовали во время работе с приложением в 12,9% и 11,9% случаев соответственно. В ТОП-10 также вошел один из "яблочных" флагманов новейшей генерации - iPhone 11. Кроме смартфонов в перечень также попали дорогостоящие планшеты iPad Air 2 и iPad 6, на которые пришлись 6,4% и 5,5%.

Программист Дэвид Смит отметил, что 94% авторизаций гаджетов iPhone совершались с помощью новой iOS 13. Части старых операционных систем, представленных в 2018 и 2017 годах, достигли 4,6 и 0,7%. Стоит отметить, что в официальном ресурсе App Store нет данных о том, сколько раз пользователи загрузили Audiobooks на свои девайсы. В то же время, на официальной странице программы насчитывается более 5 тысяч комментариев.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00

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