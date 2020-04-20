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Юлия Пересильд отказалась играть Аллу Пугачеву в кино

Юлия Пересильд рассказала, что обожает Аллу Пугачеву, но отказалась в нее перевоплощаться в кино. Актриса побоялась, что не дотянет до нужного уровня.
Юлия Пересильд отказалась играть Аллу Пугачеву в кино

Пересильд с детства сходила с ума от песен Примадонны. Она заучивала слова и пела в детском саду. Вскоре ее стали ласково называть «наша Алла Борисовна». На юбилейном концерте звезды, проходившем в Кремле, певице довелось исполнить один из ее хитов. Зрители с теплом приняли кавер.
«Конечно, мне бы хотелось показать в кино образ Аллы Борисовны, но тут нужна тонкая и профессиональная работа. Важно, чтобы люди, которые за нее возьмутся, чувствовали ответственность», - цитирует Пересильд «КП».

Сейчас на канале «Россия 1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Актрисе в нем досталась роль Настасьи. Знаменитость люто ненавидела героиню, поэтому вжилась в образ, когда поняла свою неправоту.

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:55

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