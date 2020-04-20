Юлия Пересильд отказалась играть Аллу Пугачеву в кино

«Конечно, мне бы хотелось показать в кино образ Аллы Борисовны, но тут нужна тонкая и профессиональная работа. Важно, чтобы люди, которые за нее возьмутся, чувствовали ответственность», - цитирует Пересильд «КП».





Пересильд с детства сходила с ума от песен Примадонны. Она заучивала слова и пела в детском саду. Вскоре ее стали ласково называть «наша Алла Борисовна». На юбилейном концерте звезды, проходившем в Кремле, певице довелось исполнить один из ее хитов. Зрители с теплом приняли кавер.Сейчас на канале «Россия 1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Актрисе в нем досталась роль Настасьи. Знаменитость люто ненавидела героиню, поэтому вжилась в образ, когда поняла свою неправоту.