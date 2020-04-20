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В Индии почти 200 человек нарушили карантин и посетили похороны популярного быка

В городе Мадурай (Индия) почти 200 человек, нарушив режим самоизоляции, посетили похороны быка, которого считали божеством. Во время траурной процессии туша животного была украшена лентами и цветами.

При жизни бык по кличке Мули находился в местном храме. Жителям города нравилось, когда он принимал участие в фестивале Джаликатту, которое чем-то напоминает энсьерро в Испании. Мули прожил 20 лет, скончавшись от старости.
«Узнав новость о кончине быка женщины не сдерживали эмоции и плакали. Всем очень грустного от этого события», — сообщил местный житель Калубамбарай.

Туша быка, украшенная цветами и лентами, была выставлена у дверей храма. Люди, нарушив режим социального дистанцирования, принесли к ней ленты, полотенца и пачки денег. Собравшаяся толпа прошла по улицам города, запуская салюты. Местный житель отмечает, ограничительные меры способствуют тому, что людей, собравшихся проводить любимца в последний путь, было не очень много, иначе похороны превратились бы в карнавал.

В Индии с целью борьбы со вспышкой COVID-19 ввели режим самоизоляции. Жителям государства советуют не покидать свои дома, чтобы избежать риска заражения, а также запрещается передвигаться по городу в компании больше 5 человек. Полицейские уже получили жалобу на 7 участников похорон, которые решили пренебречь мерами безопасности ради похорон. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:50

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