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Сергей Аксенов попросил жителей РФ воздержаться от поездок в Крым

Депутат Госдумы Сергей Аксенов выступил с официальным обращением к жителям РФ. Бывший украинский политик попросил туристов воздержаться от поездок в Крым из-за пандемии коронавируса.

По словам Сергея Аксенова, с 20 апреля правоохранительные органы в Крыму будут массово проверять соблюдение карантинных мер соотечественниками, которые въехали на остров с момента введения режима самоизоляции. "Отрабатываем всех приезжих с первого дня. Ситуация такая, что надо всех проверять. Это не просьба, а требование", - добавил российский чиновник. Известно, что местная полиция собирается идентифицировать приезжих, основываясь на анкетных данных, которые граждане заполняют при въезде в Крым.

Всех сограждан, пересекающих границу, обязывают отправится на двухнедельную обсервацию. В случае ухудшения состояния здоровья или появления симптомов ОРВИ, всем местным жителям рекомендуется сообщать об этом по телефонам "горячих линий". Сообщается, что за минувшие сутки поток прибывших на территорию Крыма существенно уменьшился и составил около 1,5 тысячи человек. Всего с начала введения карантина сотрудниками полиции было оформлено около 99 случаев нарушения режима самоизоляции.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:44

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