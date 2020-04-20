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Вирусолог Кирилл Шаршов заявил о пробуждении опасных вирусов из-за таяния ледников

Вирусолог Кирилл Шаршов рассказал, что в ближайшие годы человечество столкнется с опасными вирусами. Они пробудятся из-за таяния ледников.

Врач нашел взаимосвязь климатических изменений с мутацией вируса. Отдельно погода не может влиять на штаммы, но они начнут приспосабливаться к новым условиям, а значит изменят образ жизни и питание. Предотвратить их пробуждение нельзя, но сократить риски заражения можно за счет вакцинации.

Ученый напомнил, что вокруг человека полно вирусов. Многие из них поражают домашних питомцев, но не представляют опасности. Если происходят мутации, как с COVID-19, начинается пандемия, передает Russia Today.

Ранее Андрей Юрченко рассказал, что летом из-за лесных пожаров ситуация с коронавирусом может ухудшиться.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:37

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