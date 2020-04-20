"Дешевый цирк": Хейтеры высмеяли Ксению Собчак за праздничные угощения на Пасху
Накануне Ксения Собчак похвасталась подписчикам в Instagram праздничными угощениями на Пасху. Хейтеры высмеяли пост телеведущей и назвали его "дешёвым цирком".
Многие звезды российского шоу-бизнеса демонстрировали своим фанатам, как они отмечают праздник. Ксения Собчак и Константин Богомолов также показали праздничный стол и "битву яиц", в которой победил муж телеведущей, но недоброжелатели знаменитости отнеслись к ее публикации довольно скептически. Они буквально засыпали Ксению Собчак негативными комментариями. Подписчики сразу заметили, что на столе нет ничего, кроме куличей, крашенных яиц и вина.
Пользователи Сети начали писать, что телеведущая устроила "дешевый цирк", чтобы избежать волны критики. Многие считают, что на самом дела знаменитость с возлюбленным Константином Богомоловым не так скромно, как на видео, отпраздновала Пасху. Также недоброжелатели написали, что Ксения Собчак не умеет готовить и заказала еду из дорого ресторана.
Многие звезды российского шоу-бизнеса демонстрировали своим фанатам, как они отмечают праздник. Ксения Собчак и Константин Богомолов также показали праздничный стол и "битву яиц", в которой победил муж телеведущей, но недоброжелатели знаменитости отнеслись к ее публикации довольно скептически. Они буквально засыпали Ксению Собчак негативными комментариями. Подписчики сразу заметили, что на столе нет ничего, кроме куличей, крашенных яиц и вина.
Пользователи Сети начали писать, что телеведущая устроила "дешевый цирк", чтобы избежать волны критики. Многие считают, что на самом дела знаменитость с возлюбленным Константином Богомоловым не так скромно, как на видео, отпраздновала Пасху. Также недоброжелатели написали, что Ксения Собчак не умеет готовить и заказала еду из дорого ресторана.