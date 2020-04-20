АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

"Дешевый цирк": Хейтеры высмеяли Ксению Собчак за праздничные угощения на Пасху

Накануне Ксения Собчак похвасталась подписчикам в Instagram праздничными угощениями на Пасху. Хейтеры высмеяли пост телеведущей и назвали его "дешёвым цирком".
"Дешевый цирк": Хейтеры высмеяли Ксению Собчак за праздничные угощения на Пасху

Многие звезды российского шоу-бизнеса демонстрировали своим фанатам, как они отмечают праздник. Ксения Собчак и Константин Богомолов также показали праздничный стол и "битву яиц", в которой победил муж телеведущей, но недоброжелатели знаменитости отнеслись к ее публикации довольно скептически. Они буквально засыпали Ксению Собчак негативными комментариями. Подписчики сразу заметили, что на столе нет ничего, кроме куличей, крашенных яиц и вина.

Пользователи Сети начали писать, что телеведущая устроила "дешевый цирк", чтобы избежать волны критики. Многие считают, что на самом дела знаменитость с возлюбленным Константином Богомоловым не так скромно, как на видео, отпраздновала Пасху. Также недоброжелатели написали, что Ксения Собчак не умеет готовить и заказала еду из дорого ресторана.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Совфеде РФ отказались платить пособие по безработице…
"В этом определенно что-то есть": Никита Пресняков и Алена Краснова отметили месяц в…
Археологи нашли древнее грузило в форме iPhone в…
Александра Черно забеременела в состоянии алкогольного…
Маска под цвет наряда: Пандемия коронавируса породила новую…
Максим Виторган нарушил самоизоляцию ради вечеринки с дочерью и…
Ученые научили робота «есть» металл для восполнения…
"Мое большое лицо с вами прощается": Модель Алена Шишкова ответила на критику хейтеров в свой…
Александра Черно и Иосиф Оганесян планируют взять ипотеку на…
Учёные: Испытывающие дискомфорт от шуршания пакета люди могут страдать…
Дочь Ларисы Удовиченко Мария родит первенца от итальянца Франческо…
Власти РФ обозначили условия, которые могут ограничить экспорт зерна за пределы…
В Тбилиси умер советский режиссер Резо…
Александра Артёмова считает, что Юлия Ефременкова не имеет права быть ведущей…
В Праге умер один из создателей «Тома и Джерри» Джин…
"Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров высказался о взаимоотношениях власти и народа во время…
Новое обновление Windows 10 спровоцировало появление "синего экрана…
Лера Кудрявцева о детстве: «Я потеряла украденную у мамы золотую…
Ученый Андрей Юрченко спрогнозировал летнее ухудшение ситуации с…
Андрей Макаревич о россиянах: «Население разделилось на два биологических…
Жительница Москвы сдала сына полиции за нарушение…
Apple выпустит следующее поколение наушников AirPods в…
Сергей Шнуров опроверг слухи о разводе снимком полуголой Ольги…
В сервисе Steam началась бесплатная раздача четырех…
Максим Фадеев о клипе с Валерией на песню "До предела": "Снимали в режиме самоизоляции, каждый в своем…
Режиссер Джеймс Ганн составил список лучших фильмов о путешествиях во…
Телеведущая Катя Жужа: "Вторая беременность стала испытанием и чудом…
Константин Лавроненко на пути к славе работал таксистом и расстался с…
Просмотреть все новости