В Совфеде РФ отказались платить пособие по безработице мигрантам





Представители АСИ попросили Михаила Мишустина уравнять мигрантов и россиян в трудовых правах. Святенко напомнила, что не все граждане России имеют право на пособие по безработице. Оно назначается только тем лицам, которые официально отработали по договору минимум 60 дней. Приезжие граждане, как правило, задействованы в теневом секторе, поэтому не могут претендовать на выплаты.Сенатор допускает, что пособие по безработице можно выплачивать иностранным специалистам, временно лишившимся работы. Вопрос находится на стадии обсуждения.