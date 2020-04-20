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Социологи: Каждый третий россиянин поддерживает перенос майских праздников

Исследования социологов показали, что каждый третий россиянин поддерживает идею отметить майские праздники немного позднее. Известно, что власти рассматривают возможность переноса мероприятий к Дню Труда и Дню Победы из-за пандемии коронавируса.

Согласно статистике веб-портала «Новости Mail.ru», 34% жителей РФ считают проведение Первомая и 9 мая после отмены карантина хорошей инициативой. Еще 30% опрошенных предложили полностью отменить, а не переносить праздники. Все же, 27% респондентов выразили недопонимание, почему есть какая-либо необходимость в переносе мероприятий. В то время, как большинство россиян планируют провести День Победы и День Труда у себя дома, 15% хотят уехать на природу.

В связи с возможностью продления режима самоизоляции, некоторые участники опроса выразили желание путешествовать по России, 6% - по Европе, и лишь 2% - по азиатских странам. Также почти каждый пятый соотечественник считает июнь идеальным временем для переноса майских праздников, а чуть меньше проголосовало за июль, август и сентябрь. Социологи говорят, что эти данные были собраны в рамках опроса, проведенного с 14 по 16 апреля.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30

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