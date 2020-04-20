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Археологи нашли древнее грузило в форме iPhone в Пскове

Археологи, проводя раскопки на улице Леона Поземского в Пскове, нашли грузило. Внешне древний артефакт напоминает современный iPhone.

Ученые не стали выдвигать конспирологические теории и объяснили, что им удалось отыскать грузило, аккуратно выполненное мастерами XVII века. В те времена улица Поземского считалась одной из крупнейших магистралей города, ведущей в Нарву. Местные жители называли ее Званица.

На улице жили зажиточные люди и торговцы, которые здесь размещали свои лавки. Раньше ученые не вели в этих местах раскопки, поэтому находят много интересных предметов: оборудование для казино, сохранившиеся здания, керамику.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:09

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