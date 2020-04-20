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"В этом определенно что-то есть": Никита Пресняков и Алена Краснова отметили месяц в изоляции

Алена Краснова опубликовала фотографию с мужем Никитой Пресняков. Супруга внука Аллы Пугачевой сообщила в Instagram, что они отметили месяц в изоляции.

Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой на время карантина переехал на дачу. Сегодня жена сына Кристины Орбакайте рассказала, что уже месяц просыпается под пение птиц, завтракает под утренними лучами солнца и занимается йогой на свежем воздухе. Она будто соприкасается и сливается с природой и становится ее частью. Также Алена Краснова отметила, что вечерами с Никитой Пресняковым устраивает романтические посиделки на закате солнца, где супруги вспоминают приятные и забавные моменты из своей жизни.

В изоляции избранница внука Аллы Пугачевой поняла, что очень важно говорить друг с другом, обнимать и уделять время близким людям. Она отметила, что многие постоянно куда-то торопятся, а сейчас есть прекрасная возможность остановиться и прикоснуться к природе и к любимым, которые находятся рядом, и насладиться моментом.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:13

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