Маска под цвет наряда: Пандемия коронавируса породила новую моду
Пандемия коронавируса нанесла не только вред, но и породила новую моду. Первой, кто стал сочетать цвет маски с нарядом, стала Зузана Чапутова, занимающая пост президента Словакии.
В первые дни после объявления карантина Чапутова своими руками шила маски из материала в тон выбранного для выхода платья. Многие девушки последовали примеру президента и стали в соцсетях делиться своими эксклюзивными повязками разных тонов, с принтами и стразами.
Некоторые бренды подхватили идею и стали предлагать клиентам наборы одежды с готовыми масками. Разумеется, их повязки идеально подходят к образу. В Россию тренд пришел благодаря звездам. Собственные средства защиты шьют Яна Рудковская, Тина Канделаки и Кети Топурия.
В первые дни после объявления карантина Чапутова своими руками шила маски из материала в тон выбранного для выхода платья. Многие девушки последовали примеру президента и стали в соцсетях делиться своими эксклюзивными повязками разных тонов, с принтами и стразами.
Некоторые бренды подхватили идею и стали предлагать клиентам наборы одежды с готовыми масками. Разумеется, их повязки идеально подходят к образу. В Россию тренд пришел благодаря звездам. Собственные средства защиты шьют Яна Рудковская, Тина Канделаки и Кети Топурия.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:00