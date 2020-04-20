Маска под цвет наряда: Пандемия коронавируса породила новую моду





В первые дни после объявления карантина Чапутова своими руками шила маски из материала в тон выбранного для выхода платья. Многие девушки последовали примеру президента и стали в соцсетях делиться своими эксклюзивными повязками разных тонов, с принтами и стразами.Некоторые бренды подхватили идею и стали предлагать клиентам наборы одежды с готовыми масками. Разумеется, их повязки идеально подходят к образу. В Россию тренд пришел благодаря звездам. Собственные средства защиты шьют Яна Рудковская, Тина Канделаки и Кети Топурия.