Александра Черно забеременела в состоянии алкогольного опьянения





Александра Черно сообщила о том, что лишний вес не может быть помехой для зачатия и вынашивания ребенка. Девушка рассказала, что изначально думала по другому и принимала лекарства, чтобы забеременеть. Но, как считает сама участница реалити-шоу, помогли ей совсем не препараты. В беседе с фанатами Александра Черно призналась, что забеременела в состоянии алкогольного опьянения. При этом она не видит в этом ничего предосудительного.После такого призвания пользователи Сети начали волноваться за возлюбленную Иосифа Оганесяна. Александра Черно успокоила поклонников и сообщила, что ее беременность протекает нормально и она уверена, что с ребенком все в порядке. Также участница «Дом-2» считает, что лишний вес не станет помехой во время родов, и поэтому девушка продолжает есть все, что ей хочется.