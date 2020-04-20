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Александра Черно забеременела в состоянии алкогольного опьянения

Александра Черно решила ответить на вопросы своих подписчиков в Instagram Stories. Участница «Дом-2» рассказала, что забеременела от Иосифа Оганесяна в состоянии алкогольного опьянения.
Александра Черно забеременела в состоянии алкогольного опьянения

Александра Черно сообщила о том, что лишний вес не может быть помехой для зачатия и вынашивания ребенка. Девушка рассказала, что изначально думала по другому и принимала лекарства, чтобы забеременеть. Но, как считает сама участница реалити-шоу, помогли ей совсем не препараты. В беседе с фанатами Александра Черно призналась, что забеременела в состоянии алкогольного опьянения. При этом она не видит в этом ничего предосудительного.

После такого призвания пользователи Сети начали волноваться за возлюбленную Иосифа Оганесяна. Александра Черно успокоила поклонников и сообщила, что ее беременность протекает нормально и она уверена, что с ребенком все в порядке. Также участница «Дом-2» считает, что лишний вес не станет помехой во время родов, и поэтому девушка продолжает есть все, что ей хочется.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:05

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