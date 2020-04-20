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"Мое большое лицо с вами прощается": Модель Алена Шишкова ответила на критику хейтеров в свой адрес

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова во время прямого эфира в своём микроблоге в Instagram ответила на критику хейтеров в свой адрес. Модель сообщила, что больше не намерена проявлять активность на своей странице, чтобы «не портить настроение» поклонникам.

В последнее время Алёну Шишкову очень много критикуют из-за отношений с гражданином Турции Омидом Тахмасеби, излишней худобы, округлости лица и неправильных способов воспитания дочери Алисы. По этой причине модель решила появляться на публике только в перчатках. Некоторые поклонники пришли к выводу, что у неё могла быть обнаружена подагра, которую знаменитость хочет скрыть от лишних глаз. Нашлись и те, кто сравнил болезнь Шишковой с симптомами, которые диагностировали у Юлии Началовой.

Незадолго до смерти исполнительница стала жертвой анорексии и стремилась скрывать искривленные конечности. При сравнении с покойной певицей модель очень перенервничала. Во время общения со своими поклонника вопрос коснулся её руки. Экс-возлюбленная Тимати очень эмоционально отреагировала на вопросы. «Это на самом деле ужасно. Давайте мы будем добрее. Я не хочу больше проводить прямые эфиры и публиковать различные фотографии, чтобы не смущать вас или портить настроение. Мое большое лицо с вами прощается», — высказалась рыдающая звезда. Она предпочитает носить перчатки из-за того, что без маникюра и профессионального ухода руки выглядят не очень хорошо.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:44

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