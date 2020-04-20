Максим Виторган нарушил самоизоляцию ради вечеринки с дочерью и возлюбленной
Максим Виторган нарушил самоизоляцию ради вечеринки на природе. Компанию актеру составили 27-летняя возлюбленная Нино Нинидзе и 23-летняя дочь Полина. Снимками с уикенда знаменитость поделился в Instagram Stories.
Виторган взял на себя роль шеф-повара. Актер установил мангал и пожарил мясо на решетке. В процессе готовки экс-супруг Ксении Собчак пританцовывал.
Нинидзе и Полина, успевшие стать подругами, устроили в саду дискотеку. Зажигательная музыка грохотала на весь участок. Вероятно, семейство не смогло усидеть в четырех стенах в прекрасный весенний день, хотя Виторган неоднократно призывал россиян не нарушать карантин.
Ранее режиссер показал фанатам постельный снимок с Нинидзе.
Виторган взял на себя роль шеф-повара. Актер установил мангал и пожарил мясо на решетке. В процессе готовки экс-супруг Ксении Собчак пританцовывал.
Нинидзе и Полина, успевшие стать подругами, устроили в саду дискотеку. Зажигательная музыка грохотала на весь участок. Вероятно, семейство не смогло усидеть в четырех стенах в прекрасный весенний день, хотя Виторган неоднократно призывал россиян не нарушать карантин.
Ранее режиссер показал фанатам постельный снимок с Нинидзе.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:55