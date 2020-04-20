Жительница Москвы сдала сына полиции за нарушение самоизоляции





В столичном регионе Марьино 36-летний мужчина самовольно вышел из дома, хотя ранее тесты подтвердили наличие у него COVID-19. Прогулка не была длительной, поскольку его родительница обратилась за помощью к правоохранительным органам. Впоследствии выяснилось, что у москвича диагностировали коронавирусную инфекцию лишь два дня назад, но из-за легкой симптоматики врачи отказали ему в госпитализации. Все же, домочадцам и близким больного запретили покидать пределы собственной жилплощади.Полицейские задержали инфицированного всего через несколько часов после побега и отправили на принудительную обсервацию. Теперь столичному жителю придется выплатить штраф, помимо пребывания на карантине под присмотром медиков. Стоит отметить, что это далеко не первый случай злостного нарушения социальной дистанции. Всего с начала пандемии властям пришлось оштрафовать более 30 жителей Москвы с SARS-CoV-2.