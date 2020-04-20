Александра Черно и Иосиф Оганесян планируют взять ипотеку на жилье





Александра Черно часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Недавно в одной из таких бесед беременная жена Иосифа Оганесяна разоткровенничалась и сообщила, что у нее нет собственного жилья. Девушка понимает, что уже скоро станем матерью и должна будет обеспечивать своему ребенку комфортное проживание. Александра Черно не рассчитывает, что она с Иосифом Оганесяном сможет выиграть квартиру на «Дом-2», поэтому супруги решили самостоятельно приобрести жилье. При этом девушка не может понять, почему зрители ее не поддерживают.Также беременная участница «Дом-2» добавила, что вопрос с жильем намерена решить в текущем году. Она отметила, что денег на покупку недвижимость пока нет, но есть возможность взять ипотеку. Поклонники пообещали голосовать за Александру Черно и Иосифа Оганесяна, чтобы им с маленьким ребенком не пришлось влазить в долги.