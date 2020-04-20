Дочь Ларисы Удовиченко Мария родит первенца от итальянца Франческо Криусколи





Удовиченко во всех интервью называла Марию «светом в окошке». Наследница хотела стать актрисой, и мать ее поддержала. Вскоре она сменила приоритеты и улетела в Италию учиться на режиссера монтажа. В 2016 году Удовиченко и ее возлюбленный Криусколи узаконили отношения.Несколько лет супруги мечтали о малыше, но дочь актрисы не могла забеременеть. Пара решила не зацикливаться и стала дарить любовь своему коту по кличке Лиш, для которого даже создан аккаунт в Instagram. Почти через четыре года Удовиченко смогла зачать. Как пишет «Телепрограмма», она находится на третьем месяце.