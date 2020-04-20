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Дочь Ларисы Удовиченко Мария родит первенца от итальянца Франческо Криусколи

Дочь Ларисы Удовиченко 32-летняя Мария родит первенца от итальянца. Франческо Криусколи зарабатывает на жизнь игрой на контрабасе.
Дочь Ларисы Удовиченко Мария родит первенца от итальянца Франческо Криусколи

Удовиченко во всех интервью называла Марию «светом в окошке». Наследница хотела стать актрисой, и мать ее поддержала. Вскоре она сменила приоритеты и улетела в Италию учиться на режиссера монтажа. В 2016 году Удовиченко и ее возлюбленный Криусколи узаконили отношения.

Несколько лет супруги мечтали о малыше, но дочь актрисы не могла забеременеть. Пара решила не зацикливаться и стала дарить любовь своему коту по кличке Лиш, для которого даже создан аккаунт в Instagram. Почти через четыре года Удовиченко смогла зачать. Как пишет «Телепрограмма», она находится на третьем месяце.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:21

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