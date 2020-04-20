Учёные: Испытывающие дискомфорт от шуршания пакета люди могут страдать мизофонией
Учёные утверждают, человек, испытывающий дискомфорт во время чавканья или шуршания пакета, может страдать мизофонией. Это заболевание невозможно вылечить, однако можно постараться избегать лишних раздражителей.
Мизофония является состоянием, при котором человек может испытывать безосновательные эмоции, когда слышит повторяющиеся звуки, которые производятся сородичами или животными. Зачастую специалисты относят это к неврологическому расстройству. В результате он испытывает ярость. В 2014 году медикам удалось доказать, что мизофонию можно обнаружить у 1/5 части населения Земли. Эксперты смогли установить, данное состояние связано с обсессивно-компульсивным расстройством и патологической тревожностью, несмотря на автономность синдрома.
Во время сканирования мозга участников исследования получилось обнаружить связь между шумом и ростом активности разных областей органа, которые включают лобную долю и переднюю островковую кору. Её можно найти глубоко в складках мозга, которые отделяют лобную и теменную доли от височной и отвечают за большое количество задач, в том числе контроль над эмоциями. Учёные выяснили, люди с мизофонией имеют утолщения миелиновых оболочек нервов и более устойчивую связь между двумя полушариями. Из этого специалисты сделали вывод, что пациенты, испытывающие дискомфорт во время чавканья или шуршания пакета, приходят в состояние ярости, так как эмоциональные сигналы передаются очень быстро.
Мизофония является состоянием, при котором человек может испытывать безосновательные эмоции, когда слышит повторяющиеся звуки, которые производятся сородичами или животными. Зачастую специалисты относят это к неврологическому расстройству. В результате он испытывает ярость. В 2014 году медикам удалось доказать, что мизофонию можно обнаружить у 1/5 части населения Земли. Эксперты смогли установить, данное состояние связано с обсессивно-компульсивным расстройством и патологической тревожностью, несмотря на автономность синдрома.
Во время сканирования мозга участников исследования получилось обнаружить связь между шумом и ростом активности разных областей органа, которые включают лобную долю и переднюю островковую кору. Её можно найти глубоко в складках мозга, которые отделяют лобную и теменную доли от височной и отвечают за большое количество задач, в том числе контроль над эмоциями. Учёные выяснили, люди с мизофонией имеют утолщения миелиновых оболочек нервов и более устойчивую связь между двумя полушариями. Из этого специалисты сделали вывод, что пациенты, испытывающие дискомфорт во время чавканья или шуршания пакета, приходят в состояние ярости, так как эмоциональные сигналы передаются очень быстро.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30