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В Тбилиси умер советский режиссер Резо Эсадзе

В Тбилиси 18 апреля умер советский режиссер. Причина смерти 86-летнего Резо Эсадзе не называется.

Эсадзе родился в грузинском селе Шемокмеди 18 февраля 1934 года. После окончания факультета «геофизики» он преподавал в школе, но в 1964 году понял, что его влечет кино и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Спустя два года стал работать в «Ленфильме».
В Тбилиси умер советский режиссер Резо Эсадзе

На разных жизненных этапах Эсадзе пробовал себя худруком «Дебюта», руководителем студии «+1», редактором журнала «Чинчрака». Режиссер также снимался в кино. Его дебютным стал фильм «Девять дней одного года».

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:09

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