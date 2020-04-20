В Тбилиси умер советский режиссер Резо Эсадзе





Эсадзе родился в грузинском селе Шемокмеди 18 февраля 1934 года. После окончания факультета «геофизики» он преподавал в школе, но в 1964 году понял, что его влечет кино и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Спустя два года стал работать в «Ленфильме».На разных жизненных этапах Эсадзе пробовал себя худруком «Дебюта», руководителем студии «+1», редактором журнала «Чинчрака». Режиссер также снимался в кино. Его дебютным стал фильм «Девять дней одного года».