АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Власти РФ обозначили условия, которые могут ограничить экспорт зерна за пределы ЕАЭС

Замглавы Минсельхоза России Оксана Луг обозначила условия, которые могут ограничить экспорт зерна. Поставки за пределы ЕАЭС закончатся лишь в случае выбора квоты до конца июня.

По словам представителей Министерства сельского хозяйства РФ, квота на экспорт зерна в страны, которые входят в комитет Евразийского экономического союза, продлится с 1 апреля по конец июня. Эту информацию предоставило издание "ГлобалМСК.ру". По окончанию выборки национальные поставки пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и прочих культур приостановятся. В то же время аналитики отмечают резкое сокращение темпов экспорта, что может спровоцировать вступление ограничений раньше срока - вплоть до середины мая.

Экономисты утверждают, что в нынешнем сезоне темпы объемов реализации повышаться не будут в силу нестабильности мирового рынка. Известно, что российский парламент установил определенные квоты на зерновые из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса и падения национальной валюты. Размер лимита составил около 7 млн тонн, но эта мера не касается участников ЕАЭС. В будущем Минсельхоз собирается ограничить поставки муки и круп.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Совфеде РФ отказались платить пособие по безработице…
"В этом определенно что-то есть": Никита Пресняков и Алена Краснова отметили месяц в…
Археологи нашли древнее грузило в форме iPhone в…
Александра Черно забеременела в состоянии алкогольного…
Маска под цвет наряда: Пандемия коронавируса породила новую…
Максим Виторган нарушил самоизоляцию ради вечеринки с дочерью и…
Ученые научили робота «есть» металл для восполнения…
"Мое большое лицо с вами прощается": Модель Алена Шишкова ответила на критику хейтеров в свой…
Александра Черно и Иосиф Оганесян планируют взять ипотеку на…
Учёные: Испытывающие дискомфорт от шуршания пакета люди могут страдать…
Дочь Ларисы Удовиченко Мария родит первенца от итальянца Франческо…
Власти РФ обозначили условия, которые могут ограничить экспорт зерна за пределы…
В Тбилиси умер советский режиссер Резо…
Александра Артёмова считает, что Юлия Ефременкова не имеет права быть ведущей…
В Праге умер один из создателей «Тома и Джерри» Джин…
"Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров высказался о взаимоотношениях власти и народа во время…
Новое обновление Windows 10 спровоцировало появление "синего экрана…
Лера Кудрявцева о детстве: «Я потеряла украденную у мамы золотую…
Ученый Андрей Юрченко спрогнозировал летнее ухудшение ситуации с…
Андрей Макаревич о россиянах: «Население разделилось на два биологических…
Жительница Москвы сдала сына полиции за нарушение…
Apple выпустит следующее поколение наушников AirPods в…
Сергей Шнуров опроверг слухи о разводе снимком полуголой Ольги…
В сервисе Steam началась бесплатная раздача четырех…
Максим Фадеев о клипе с Валерией на песню "До предела": "Снимали в режиме самоизоляции, каждый в своем…
Режиссер Джеймс Ганн составил список лучших фильмов о путешествиях во…
Телеведущая Катя Жужа: "Вторая беременность стала испытанием и чудом…
Константин Лавроненко на пути к славе работал таксистом и расстался с…
Просмотреть все новости