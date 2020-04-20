Власти РФ обозначили условия, которые могут ограничить экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Замглавы Минсельхоза России Оксана Луг обозначила условия, которые могут ограничить экспорт зерна. Поставки за пределы ЕАЭС закончатся лишь в случае выбора квоты до конца июня.
По словам представителей Министерства сельского хозяйства РФ, квота на экспорт зерна в страны, которые входят в комитет Евразийского экономического союза, продлится с 1 апреля по конец июня. Эту информацию предоставило издание "ГлобалМСК.ру". По окончанию выборки национальные поставки пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и прочих культур приостановятся. В то же время аналитики отмечают резкое сокращение темпов экспорта, что может спровоцировать вступление ограничений раньше срока - вплоть до середины мая.
Экономисты утверждают, что в нынешнем сезоне темпы объемов реализации повышаться не будут в силу нестабильности мирового рынка. Известно, что российский парламент установил определенные квоты на зерновые из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса и падения национальной валюты. Размер лимита составил около 7 млн тонн, но эта мера не касается участников ЕАЭС. В будущем Минсельхоз собирается ограничить поставки муки и круп.
По словам представителей Министерства сельского хозяйства РФ, квота на экспорт зерна в страны, которые входят в комитет Евразийского экономического союза, продлится с 1 апреля по конец июня. Эту информацию предоставило издание "ГлобалМСК.ру". По окончанию выборки национальные поставки пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и прочих культур приостановятся. В то же время аналитики отмечают резкое сокращение темпов экспорта, что может спровоцировать вступление ограничений раньше срока - вплоть до середины мая.
Экономисты утверждают, что в нынешнем сезоне темпы объемов реализации повышаться не будут в силу нестабильности мирового рынка. Известно, что российский парламент установил определенные квоты на зерновые из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса и падения национальной валюты. Размер лимита составил около 7 млн тонн, но эта мера не касается участников ЕАЭС. В будущем Минсельхоз собирается ограничить поставки муки и круп.