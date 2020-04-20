В Праге умер один из создателей «Тома и Джерри» Джин Дейч
В Праге в ночь на 17 апреля в возрасте 95 лет скончался Джин Дейч. Причина смерти одного из создателей «Тома и Джерри» не называется. Некролог появился на странице CartoonBrew в Twitter.
Дейч родился в Чикаго в 1924 году. В 40-е стал работать мультипликатором. За свою карьеру ему удалось реализовать более ста проектов, среди которых «Хоббит», «Морячок Папай», «Блаффины». В 1960 году художник удостоился премии «Оскар». Награду ему присудили за анимационный фильм «Манро».
Со своей первой женой Дейч познакомился в Праге. В браке у него родились трое сыновей. Все пошли по стопам отца и стали талантливыми художниками.
Дейч родился в Чикаго в 1924 году. В 40-е стал работать мультипликатором. За свою карьеру ему удалось реализовать более ста проектов, среди которых «Хоббит», «Морячок Папай», «Блаффины». В 1960 году художник удостоился премии «Оскар». Награду ему присудили за анимационный фильм «Манро».
Со своей первой женой Дейч познакомился в Праге. В браке у него родились трое сыновей. Все пошли по стопам отца и стали талантливыми художниками.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:00