В Праге умер один из создателей «Тома и Джерри» Джин Дейч





Дейч родился в Чикаго в 1924 году. В 40-е стал работать мультипликатором. За свою карьеру ему удалось реализовать более ста проектов, среди которых «Хоббит», «Морячок Папай», «Блаффины». В 1960 году художник удостоился премии «Оскар». Награду ему присудили за анимационный фильм «Манро».Со своей первой женой Дейч познакомился в Праге. В браке у него родились трое сыновей. Все пошли по стопам отца и стали талантливыми художниками.