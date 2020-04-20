Александра Артёмова считает, что Юлия Ефременкова не имеет права быть ведущей «Дом-2»





Евгений Кузин всегда хотел стать ведущим реалити-шоу. Мужчине удалось выиграть конкурс «Свадьба на миллион», но после этого он покинул «Дом-2». Как стало известно, Евгений Кузин и его возлюбленная Александра Артёмова до сих пор считают, что бывшего участника пригласят на пост ведущего. В беседе с поклонниками девушка заявила, что некоторые люди недостойны занимать данную должность на проекте.Александра Артёмова высказалась о пикантных фотографиях Юлии Ефременковой, которые она нашла в Сети. Также возлюбленная Евгения Кузина заявила, что ведущий должен быть примером для своих подопечных. При этом бывшая участница «Дом-2» добавила: она не завидует коллеге, а просто не понимает, почему руководство проекта отдало предпочтение этой особе, когда были кандидаты намного лучше.