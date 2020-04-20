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Новое обновление Windows 10 спровоцировало появление "синего экрана смерти"

Днями ранее разработчики выпустили плановое обновление Windows 10, которое должно было исправить четыре определенных "бага". Новый пакет спровоцировал "синий экран смерти" у множества пользователей ОС по всему миру.

В числе главных ошибок после обновления Windows 10 14 апреля 2020 года значился не только BSOD, но и серьезные неполадки с системой, ухудшение производительности, связи и защиты перед хакерскими атаками. Парадоксальным образом ежемесячный патч Patch Tuesday создал дефектов в ОС больше, чем исправил: основные перемены касались избавления от четырех ошибок в системе безопасности, которые приводили к большей уязвимости ПК перед зловредным ПО.

Несмотря на то, что компания Microsoft не выступила с официальным разъяснением глобального сбоя, разработчики посоветовали удалить aпдейт под названием KB4549951. Совершить деинсталляцию обновления можно путем изменения настроек в соответствующем разделе ОС. Известно, что ранее представители бренда заявляли о новой временной политике, которая сосредоточит усилия программистов на противодействии компьютерным вирусам.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50

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