Новое обновление Windows 10 спровоцировало появление "синего экрана смерти"





В числе главных ошибок после обновления Windows 10 14 апреля 2020 года значился не только BSOD, но и серьезные неполадки с системой, ухудшение производительности, связи и защиты перед хакерскими атаками. Парадоксальным образом ежемесячный патч Patch Tuesday создал дефектов в ОС больше, чем исправил: основные перемены касались избавления от четырех ошибок в системе безопасности, которые приводили к большей уязвимости ПК перед зловредным ПО.Несмотря на то, что компания Microsoft не выступила с официальным разъяснением глобального сбоя, разработчики посоветовали удалить aпдейт под названием KB4549951. Совершить деинсталляцию обновления можно путем изменения настроек в соответствующем разделе ОС. Известно, что ранее представители бренда заявляли о новой временной политике, которая сосредоточит усилия программистов на противодействии компьютерным вирусам.