Лера Кудрявцева о детстве: «Я потеряла украденную у мамы золотую цепочку»

«Я помню ирландского сеттера Альфу, цветущую сирень за окном, спрятанный и сгнивший банан, секретики в парке, 40-градусный мороз, стоящие колом штаны и лед на ресницах. Мне так хотелось в те годы быстрее стать взрослой! Знаете, однажды я потеряла в песочнице украденную у мамы золотую цепочку. Мне до сих пор стыдно!» - написала Кудрявцева.

Кудрявцева родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). Она часто вспоминает сетку с мясом, висевшую за окном и атакованную снегирями, запах помады и морозной свежести, исходившей от вернувшейся с работы матери. Отец ведущей обычно в семейных трусах смотрел хоккей. Импозантный мужчина брал дочь на охоту и учил играть в шахматы.