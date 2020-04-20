"Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров высказался о взаимоотношениях власти и народа во время COVID-19

По словам Сергея Шнурова, много людей сейчас находятся в режиме «повышенной готовности к чрезвычайной ситуации». Данное обстоятельство он называет гибридным и считает очень удобной формулировкой, поскольку она снимает обязательства с правительства и позволяет усиливать давление на народ., — отметил артист.Льготы, выплаты и налоговые послабление, обещанные людям, согласно утверждению Шнурова, можно назвать смехотворными. Гибридная помощь, заключающаяся в поддержке друзей, абсолютно не компенсирует потери за тот период, который жители страны и предприятия вынуждены не работать. Музыкант считает, что не приходится ждать хороших перспектив после месяца принуждённого безделья. Если так пойдёт и дальше, то людям «просто нечего и не на что будет есть». Своё обращения к правительству артист решил подытожить словами: