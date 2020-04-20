"Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров высказался о взаимоотношениях власти и народа во время COVID-19
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своём микроблоге в Instagram высказался о взаимоотношениях власти и народа во время распространения COVID-19 на территории России. Он призвал правительство обратить внимание на нуждающихся людей и помочь им не преступить последнюю черту.
По словам Сергея Шнурова, много людей сейчас находятся в режиме «повышенной готовности к чрезвычайной ситуации». Данное обстоятельство он называет гибридным и считает очень удобной формулировкой, поскольку она снимает обязательства с правительства и позволяет усиливать давление на народ. «Гибридная чрезвычайщина является с одной стороны, тотальным контролем и ограничительными мерами, из-за нарушения которых можно получить штраф, а с другой — не имеет серьезных экономических обязательств перед людьми. По сути, каждый должен выживать, как может», — отметил артист.
Льготы, выплаты и налоговые послабление, обещанные людям, согласно утверждению Шнурова, можно назвать смехотворными. Гибридная помощь, заключающаяся в поддержке друзей, абсолютно не компенсирует потери за тот период, который жители страны и предприятия вынуждены не работать. Музыкант считает, что не приходится ждать хороших перспектив после месяца принуждённого безделья. Если так пойдёт и дальше, то людям «просто нечего и не на что будет есть». Своё обращения к правительству артист решил подытожить словами: «Обратите внимание на то, что творится дальше вашего патриотического пуза. Там большое количество людей, сводящих концы с концами ещё до начала ограничительных мер. Им придётся оказаться у последней черты, после чего никто не сможет им помешать перешагнуть ее».
По словам Сергея Шнурова, много людей сейчас находятся в режиме «повышенной готовности к чрезвычайной ситуации». Данное обстоятельство он называет гибридным и считает очень удобной формулировкой, поскольку она снимает обязательства с правительства и позволяет усиливать давление на народ. «Гибридная чрезвычайщина является с одной стороны, тотальным контролем и ограничительными мерами, из-за нарушения которых можно получить штраф, а с другой — не имеет серьезных экономических обязательств перед людьми. По сути, каждый должен выживать, как может», — отметил артист.
Льготы, выплаты и налоговые послабление, обещанные людям, согласно утверждению Шнурова, можно назвать смехотворными. Гибридная помощь, заключающаяся в поддержке друзей, абсолютно не компенсирует потери за тот период, который жители страны и предприятия вынуждены не работать. Музыкант считает, что не приходится ждать хороших перспектив после месяца принуждённого безделья. Если так пойдёт и дальше, то людям «просто нечего и не на что будет есть». Своё обращения к правительству артист решил подытожить словами: «Обратите внимание на то, что творится дальше вашего патриотического пуза. Там большое количество людей, сводящих концы с концами ещё до начала ограничительных мер. Им придётся оказаться у последней черты, после чего никто не сможет им помешать перешагнуть ее».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:55