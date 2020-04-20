Apple выпустит следующее поколение наушников AirPods в мае





Еще в октябре 2019 года Apple обновила каталог своих аудио-гарнитур, который пополнился моделью AirPods Pro с совершенно иным дизайном, поддержкой трех разных размеров вкладышей и усиленным шумоподавлением. Хотя их характеристики являются впечатляющими, цена отпугивает многих покупателей, что вынудило бренд задуматься над выпуском дешевой версии. Американский инсайдер Джон Прессор заявил в соцсети Twitter, что новые Pro Lite представят на официальной майской презентации вместе с будущим MacBook Pro.Эксперты предполагают, что особых нововведений в плане внешнего вида не стоит ожидать. Все же, гаджет не будет обладать столь внушительными показателями звукоизоляции. По предварительным оценкам, стоимость следующего поколения наушников будет составлять около 199 долларов США вместе с чехлом и зарядным устройством. Кроме прочего, специалисты теоретизируют о возможном отказе от производства базового варианта AirPods.