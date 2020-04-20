Рэпер Баста в честь 40-летия записал новый трек
Василий Вакуленко, более известный, как рэпер Баста сообщил своим преданным поклонникам, что в честь своего 40-летия он записал новый трек. Исполнитель добавил, что композиция будет доступна только в Instagram.
Василий Вакуленко опубликовал видео, на котором запечатлена его детская фотография. За кадром играет новый трек рэп-исполнителя, в котором он рассказывает про свою жизнь. Баста акцентирует внимание слушателей на том, что новая композиция посвящена его семье и 40-летию. Также Василий Вакуленко благодарит всех, кто желает ему добра. В комментарии к публикации рэпер Баста написал: "1980.20.04 - 2020.20.04 = 40. Накидал тречёк. Он только в Instagram".
Пользователи Сети отреагировали моментально. Они буквально засыпали Басту поздравлениями и пожелали имениннику продолжать заниматься любимым делом и радовать своих фанатов новыми треками. Также поклонники восхитились композицией и поздравили рэпера с премьерой. Публикацию Василия Вакуленко уже просмотрели более 330 000 пользователей интернета.
Василий Вакуленко опубликовал видео, на котором запечатлена его детская фотография. За кадром играет новый трек рэп-исполнителя, в котором он рассказывает про свою жизнь. Баста акцентирует внимание слушателей на том, что новая композиция посвящена его семье и 40-летию. Также Василий Вакуленко благодарит всех, кто желает ему добра. В комментарии к публикации рэпер Баста написал: "1980.20.04 - 2020.20.04 = 40. Накидал тречёк. Он только в Instagram".
Пользователи Сети отреагировали моментально. Они буквально засыпали Басту поздравлениями и пожелали имениннику продолжать заниматься любимым делом и радовать своих фанатов новыми треками. Также поклонники восхитились композицией и поздравили рэпера с премьерой. Публикацию Василия Вакуленко уже просмотрели более 330 000 пользователей интернета.