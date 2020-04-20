Ученый Андрей Юрченко спрогнозировал летнее ухудшение ситуации с коронавирусом

«Дым и смог, попадающие в атмосферу во время пожаров, негативно влияют на органы дыхания и усугубляют любую легочную патологию. Через образовавшуюся дымку ультрафиолетовые лучи не смогут воздействовать на вирус», - цитирует «Рамблер» ученого.



