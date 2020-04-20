Ученый Андрей Юрченко спрогнозировал летнее ухудшение ситуации с коронавирусом
Ученый Андрей Юрченко из ИВТ спрогнозировал летнее ухудшение ситуации с коронавирусом. Проблема обострится из-за лесных пожаров.
Специалисты ИВТ создали платформу для прогнозирования распространения коронавируса. Моделирование ситуации показало, что лесные пожары провоцируют развитие неблагоприятной экологической обстановки, а также усилят проблему с COVID-19.
Ранее инфекционист рассказал о необычном поведение КВИ.
Специалисты ИВТ создали платформу для прогнозирования распространения коронавируса. Моделирование ситуации показало, что лесные пожары провоцируют развитие неблагоприятной экологической обстановки, а также усилят проблему с COVID-19.
«Дым и смог, попадающие в атмосферу во время пожаров, негативно влияют на органы дыхания и усугубляют любую легочную патологию. Через образовавшуюся дымку ультрафиолетовые лучи не смогут воздействовать на вирус», - цитирует «Рамблер» ученого.
Ранее инфекционист рассказал о необычном поведение КВИ.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:37