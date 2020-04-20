АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Андрей Макаревич о россиянах: «Население разделилось на два биологических вида»

Андрей Макаревич оскорбил россиян, раскритиковавших сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по роману Гузели Яхиной. Свое мысли певец выразил в соцсети Facebook.
Андрей Макаревич о россиянах: «Население разделилось на два биологических вида»

Роман Яхиной издан в 2015 году. Зрители с восторгом приняли книгу, собравшую различные премии и награды. Недавно канал «Россия» начал транслировать одноименный сериал. Фильм еще не закончился, как вызвал негодование со стороны зрителей. Причиной недовольства стало искажение истории, ложь и нелюбовь к родине.
«Нельзя любить книгу и ненавидеть снятый по ней фильм. Думаю, россияне разделились на два биологических вида: первый читает, а второй смотрит только телевизор. Про различия я промолчу, а то фекалиями закидают. Да, пропагандистам удалось за шесть лет провести безукоризненную селекцию», - написал Макаревич.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый Андрей Юрченко спрогнозировал летнее ухудшение ситуации с…
Андрей Макаревич о россиянах: «Население разделилось на два биологических…
Жительница Москвы сдала сына полиции за нарушение…
Apple выпустит следующее поколение наушников AirPods в…
Сергей Шнуров опроверг слухи о разводе снимком полуголой Ольги…
В сервисе Steam началась бесплатная раздача четырех…
Максим Фадеев о клипе с Валерией на песню "До предела": "Снимали в режиме самоизоляции, каждый в своем…
Режиссер Джеймс Ганн составил список лучших фильмов о путешествиях во…
Телеведущая Катя Жужа: "Вторая беременность стала испытанием и чудом…
Константин Лавроненко на пути к славе работал таксистом и расстался с…
Рэпер Баста в честь 40-летия записал новый…
"О нас заботится государство": Елена Ханга рассказала, что отец лишил её наследства из-за проживания в…
Руководитель ВТБ Андрей Костин спрогнозировал курс рубля на 2021…
В период карантина руководство «Дом-2» увеличило зарплату Алёне Савкиной на 50 000…
Комплектация iPhone 12 не будет включать в себя разъем…
Шоу «Маска» удивило зрителей каминг-аутом Попугая и разоблачением…
Рогозин назвал основное отличие нового корабля для МКС от…
Эксперты раскрыли 5 скрытых функций в iPhone, о которых не подозревали…
Власти США испытывали биологическое оружие на населении…
Галина Петрова о спасении Валерия Гаркалина: «Он летел ласточкой вниз и схватился за…
Сотрудники ГИБДД озвучили рейтинг самых непопулярных автомобилей в…
Владимир Соловьев сравнил с рекламой кулинарной книги пасхальное обращение…
«Счастье настигнет»: Чехова в коротком халате и вызывающей позе поздравила россиян с…
Профессор ВОЗ Дэвид Набарро: "Человечеству придётся приспосабливаться к вирусу, если вакцину не…
Виктория Романец о матери в день ее рождения: «Самая ранимая, добрая и…
Гинеколог Серов осудил американцев за осмотр беременных женщин на…
Инфекционист ФМБА Владимир Никифоров рассказал о "странном" поведении коронавирусной…
«Глядя на волны, я загадала желание»: Мария Шарапова отметила 33-летие с…
Просмотреть все новости