Андрей Макаревич о россиянах: «Население разделилось на два биологических вида»

«Нельзя любить книгу и ненавидеть снятый по ней фильм. Думаю, россияне разделились на два биологических вида: первый читает, а второй смотрит только телевизор. Про различия я промолчу, а то фекалиями закидают. Да, пропагандистам удалось за шесть лет провести безукоризненную селекцию», - написал Макаревич.





Роман Яхиной издан в 2015 году. Зрители с восторгом приняли книгу, собравшую различные премии и награды. Недавно канал «Россия» начал транслировать одноименный сериал. Фильм еще не закончился, как вызвал негодование со стороны зрителей. Причиной недовольства стало искажение истории, ложь и нелюбовь к родине.