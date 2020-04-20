В сервисе Steam началась бесплатная раздача четырех видеоигр





Акция в Steam распространяется на классический платформер Polyball, который позволяет игроку взять под управление небольшой мяч, которым необходимо дойти до конца уровня. Геймплей отчасти напоминает Super Monkey Ball, Marble Madness и Marble Blast с незначительным влиянием игр серий Sonic, Trackmania и Mario Kart. Стать владельцем этого тайтла можно вплоть до 1 мая. А вот до 24 апреля будет действовать раздача Gamecraft, которая считается "гибридом" Minecraft с Scrap Mechanic.Третьим в списке спецпредложения значилась Red Gate. В этой игре пользователь сможет насладиться трогательной историей солдата в далекой стране. Менее ориентированной на сюжет стоит назвать Drop, в которой нужно управлять маленьким мальчиком в открытом море. Известно, что события в тайтле описываются исключительно через анимацию: без диалогов и музыкального сопровождения. Доступ к этому и предыдущему платформеру будет активным до 27 апреля.