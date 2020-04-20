Сергей Шнуров опроверг слухи о разводе снимком полуголой Ольги Абрамовой
Сергей Шнуров опроверг появившиеся слухи о разводе с женой Ольгой Абрамовой ее полуголым снимком. Подробностями личной жизни фронтмен группы «Ленинград» поделился в Instagram.
На представленном сюжете в сториз Абрамова запечатлена в домашней обстановке. Ее соблазнительный наряд слегка прикрывает грудь. Подобный откровенный кадр, по мнению поклонников, служит лучшим доказательством того, что Шнуров не собирается расставаться с молодой супругой.
Певец неоднократно рассказывал, как изменял бывшим женам. При этом в своих интервью музыкант всегда подмечает, что верен 29-летней Абрамовой, на которой женился в 2018 году. Торжество состоялось спустя пять месяцев после развода Шнурова и Матильды, передает «Слово и Дело».
На представленном сюжете в сториз Абрамова запечатлена в домашней обстановке. Ее соблазнительный наряд слегка прикрывает грудь. Подобный откровенный кадр, по мнению поклонников, служит лучшим доказательством того, что Шнуров не собирается расставаться с молодой супругой.
Певец неоднократно рассказывал, как изменял бывшим женам. При этом в своих интервью музыкант всегда подмечает, что верен 29-летней Абрамовой, на которой женился в 2018 году. Торжество состоялось спустя пять месяцев после развода Шнурова и Матильды, передает «Слово и Дело».
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:18