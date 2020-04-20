Максим Фадеев о клипе с Валерией на песню "До предела": "Снимали в режиме самоизоляции, каждый в своем углу"

Максим Фадеев представил пользователям Сети новый хит, в котором собрались все эмоции, бурлящие в эти сложные времена на всей планете. Музыкальный продюсер рассказал, что в период карантина операторы даже не входили в его дом, а снимали композицию через окна. Самое удивительное, что эта вынужденная мера, как нельзя лучше отражает настроение песни. Также Максим Фадеев написал: "Искусство всегда найдет дорогу, в любых условиях".Подписчики отметили, что клип получился очень трогательным, а задумка весьма оригинальной. Многие признались, что даже не ожидали такого эффектного ролика. Фанаты поздравили Максима Фадеева и певицу Валерию с премьерой и пожелали им успехов в творчестве. За несколько минут клип "До предела" просмотрели более 53 000 пользователей Сети.