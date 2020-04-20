Телеведущая Катя Жужа: "Вторая беременность стала испытанием и чудом одновременно"

«Я очень ждала эту беременность. Врачи сообщали о хороших результатах анализов, однако никак не могли понять, почему у меня не получается стать мамой во второй раз. Родители предлагали не думать об этом и мы перестали на этом зацикливаться. Теперь находимся в ожидании малыша. Судя по всему, необходимо было подождать правильный момент», — сообщила светская дива.





Бывшая участница шоу «Дом 2» Катя Жужа сообщила своим поклонникам, что в течении полутора лет не могла забеременеть от любимого мужчины. Несмотря на постоянные обследования у квалифицированных врачей, никто не мог понять причину проблемы. Вторая беременность оказалась настоящим чудом для молодой особы.Она добавила, что её муж Артем Маркелов хочет присутствовать при родах и поддерживать супругу.