Телеведущая Катя Жужа: "Вторая беременность стала испытанием и чудом одновременно"
В мае 2019 года телеведущая Катя Жужа стала супругой пилота серии «Формула-2» Артема Маркелова. Недавно светская дива рассказала, что вторая беременность стала для нее испытанием и чудом одновременно.
Бывшая участница шоу «Дом 2» Катя Жужа сообщила своим поклонникам, что в течении полутора лет не могла забеременеть от любимого мужчины. Несмотря на постоянные обследования у квалифицированных врачей, никто не мог понять причину проблемы. Вторая беременность оказалась настоящим чудом для молодой особы.
Бывшая участница шоу «Дом 2» Катя Жужа сообщила своим поклонникам, что в течении полутора лет не могла забеременеть от любимого мужчины. Несмотря на постоянные обследования у квалифицированных врачей, никто не мог понять причину проблемы. Вторая беременность оказалась настоящим чудом для молодой особы.
«Я очень ждала эту беременность. Врачи сообщали о хороших результатах анализов, однако никак не могли понять, почему у меня не получается стать мамой во второй раз. Родители предлагали не думать об этом и мы перестали на этом зацикливаться. Теперь находимся в ожидании малыша. Судя по всему, необходимо было подождать правильный момент», — сообщила светская дива.Она добавила, что её муж Артем Маркелов хочет присутствовать при родах и поддерживать супругу.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:00