Режиссер Джеймс Ганн составил список лучших фильмов о путешествиях во времени





В профиле Джеймса Ганна на веб-платформе Twitter появилась публикация от американского кинодела, который подготовил для своих подписчиков сборку лучших изюминок. В список вошли не только классические фильмы, но и новинки последних лет, вроде "Прибытия" или "Бойфренда из будущего". Среди 16 наименований особенно выделялись знакомые многим "Назад в будущее", "День сурка", "Интерстеллар" и более экспериментальные ленты, в число которых режиссер включил "Донни Дарко", "Девочка, покорившая время" и "12 обезьян".Ганн отметил, что это не полный перечень всех пересмотренных им фильмов, а всего лишь наиболее любимые работы голливудского творца. Пользователи соцсети похвалили кумира за отличный вкус, который позволил присутствовать в списке "Грани будущего", "Исходному коду", "Люблю тебя, люблю", "Безопасность не гарантируется", "Невероятным приключениям Билла и Теда", "Терминатору 2: Судный день", "Планете обезьян" и культовому "Эффекту бабочки."