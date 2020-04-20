Константин Лавроненко на пути к славе работал таксистом и расстался с женой

«Бытовые проблемы обострились. Я срывался, потому что был зол из-за кризиса. Пришлось оставить театр и работать таксистом, маркетологом, марчендайзером. Моя душа сгорела. Я постоянно мотался по кастингам, но режиссерам не нравилась моя нефотогеничность», - рассказал артист.





После окончания Школы-студии МХАТ уроженец Ростова стал искать работу в театре. «Ленком» ему отказал, а «Сатирикон» взял на работу только потому, что нуждался в актере, умеющем играть на баяне. Спустя год Лавроненко почувствовал влечение к Лидии Петраковой. Коллега состояла в браке, но, когда ушла от мужа, стала встречаться с Константином Николаевичем. Возлюбленные поженились, но страсть между ними быстро угасла. Через год у супругов родилась дочь Ксения.В 1991 году Андрей Звягинцев взял Лавроненко на роль в фильме «Возвращение». Картина произвела фурор. Все ее актеры стали звездами, о которых говорили за рубежом.В 2012 году водитель актера, управляя Mitsubishi Pajero, попал в аварию. Во врезавшейся в него Toyota Camry находилась молодая семья. 7-месячная девочка погибла. Знаменитость понимал, что его вины в этом нет, но сильно переживал.