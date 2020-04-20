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Курс валют на 18.04.2020

Руководитель ВТБ Андрей Костин спрогнозировал курс рубля на 2021 год

Падение мировых цен на нефть и карантинные меры ввиду пандемии коронавируса тяжело отразились на состоянии рубля. Руководитель ВТБ Андрей Костин спрогнозировал курс национальной валюты, которая должна укрепиться к 2021 году.

Глава утверждает, что с наступлением 2021 года курс национальной валюты должен стабилизироваться, а доллар США будет стоить не больше 80 рублей. В то же время, текущее повышение стоимости американской валюты на 15% финансист назвал "допустимой нормой для финансовых учреждений РФ". По мнению Костина, дальнейшему обвалу рубля помешают предварительные меры Министерства финансов и Центрального банка России.

Эксперт также одобрил решение регулятора не повышать значение ключевой ставки. Костин говорит, что в нынешнее время инвесторы руководствуются эмоциями, а не холодным расчетом. Поэтому скачки доллара на фоне нестабильности на мировом рынке предоставляют российским аналитикам очень разнонаправленную динамику. Известно, что 17 апреля ЦБ установил официальный курс доллара США на 18-20 на уровне 73,9 рубля, что снизило предыдущий показатель на 76,8 копейки.

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Экономика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:41

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