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Комплектация iPhone 12 не будет включать в себя разъем USB-C

Компания Apple в свое время стала объектом критики из-за отказа от традиционных разъемов в пользу фирменной Lightning. Теперь компания дала еще один повод для жалоб, поскольку комплектация iPhone 12 не будет включать в себя USB-C.

Парламент ЕС еще 1 февраля текущего года утвердил единый стандарт разъемов зарядок для мобильных устройств, который распространяется на смартфоны, произведенные вне стран-членов союза. Несмотря на запрет, Apple не собирается отказываться от фирменного порта Lightning, который встроят в новый iPhone 12. Стоит отметить, что в 2018 году компания выпускала iPad Pro с традиционными USB-C, а её представители заявляли о скором переходе всей продукции на классические разъемы.

Инсайдеры теперь утверждают, что USB-C не следует ожидать не только в будущем iPhone, но и всей линейке флагманов. Подобное решение объясняется тем, что бренд разрабатывает корпус без разъемов, который позволит обойти ограничения европейских регуляторов. Хотя внедрение подобной технологии не составляет труда для американских разработчиков, пользователи могут столкнутся с определенным неудобством: им придется искать беспроводные станции и отказаться от использования внешних аккумуляторов.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:30

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