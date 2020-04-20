В период карантина руководство «Дом-2» увеличило зарплату Алёне Савкиной на 50 000 рублей





Несколько недель назад в интернете начали распространяться слухи о том, что Алёну Савкину оштрафовали на 300 000 рублей. Произошло это потому, что она опубликовала фотографии со строительства новой площадки на проекте. Но недавно участница «Дом-2» опровергла данные слухи и назвала их завистью недоброжелателей. В беседе с фанатами младшая сестра Ольги Рапунцель призналась, что после объявления карантина ее финансовое положение стало намного лучше.Алёна Савкина похвасталась, что ей увеличили зарплату на 50 000 рублей и теперь она получает 200 000 в месяц. Преданные поклонники порадовались за участницу «Дом-2» и поздравили ее. Но хейтеры не поверили девушке и начали спрашивать, за какие заслуги ей увеличили оклад. Многие посчитали, что Алёна Савкина сказала это специально, чтобы с нее не смеялись в Сети.