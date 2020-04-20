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"О нас заботится государство": Елена Ханга рассказала, что отец лишил её наследства из-за проживания в СССР

Телеведущая Елена Ханга сообщила, что ее отец Абдула Кассим Ханга (Занзибар) решил оставить дочь без наследства. Оказывается, он захотел передать всё своё имущество сыну от другого брака, поскольку считал, что журналистка обеспечена всем необходимым в СССР.
"О нас заботится государство": Елена Ханга рассказала, что отец лишил её наследства из-за проживания в СССР

Согласно утверждению Елены Ханги во эфира программы «Звезды сошлись», её отец Абдула Кассим Ханга решил лишить дочь наследства, мотивируя это тем, что социальное государство способно обеспечить людей всем необходимым. Он не переживал о её будущем, поскольку был уверен, у ребенка больше шансов жить хорошо.

«После расставания с моей мамой отец сошелся с другой женщиной и у них родился мальчик. Все наследство было отдано ему. Тогда я обиделась на отца и не понимала, за что он так со мной. Однако после встречи с бабушкой всё было расставлено по своим местам. Она рассказала, государство, в котором я живу, способно обо мне позаботиться, поэтому отец позаботился о младшем сыне», — отметила телеведущая.
Стоит отметить, что отец Елены Ханги являлся политическим деятелем Занзибара. Он заботился о своём народе и занимал должность премьер-министра. После государственного переворота Абдула Кассим Ханга был подвержен репрессиям и брошен в тюрьму, где и скончался в 1969 году.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:48

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