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Шоу «Маска» удивило зрителей каминг-аутом Попугая и разоблачением Панды

Шоу «Маска» находится на стадии завершения. Второй полуфинал удивил зрителей каминг-аутом Попугая и разоблачением Панды.
Шоу «Маска» удивило зрителей каминг-аутом Попугая и разоблачением Панды

Первым на сцену вышел Заяц. Регина Тодоренко думала, что под маской прячется звезда Украины, а другие члены жюри не определили даже пол конкурсанта. Оказалось, яркое выступление подготовила Юлианна Караулова.

Главной загадкой выпуска стала Панда. Знаменитости полтора часа спорили, кто может скрываться за маской. Среди вариантов был Влад Соколовский и Сергей Лазарев. На самом деле образ примерил на себя Влад Топалов.
«Влад, я знаю, что ты прячешься за маской. Я вижу, как ты переживаешь перед съемками, замечаю твои движения. Простите, но я голосую за Панду – поддержу супруга», - со слезами в голосе сказала Тодоренко.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:24

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