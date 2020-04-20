Рогозин назвал основное отличие нового корабля для МКС от «Орла»





В остальном же, как отметил Дмитрий Рогозин в ходе выступления на радиостанции «Комсомольская правда», корабли будут идентичными. Меньшая заправка никак не отразится на остальных характеристиках летательного аппарата, созданного для доставки грузов на пилотируемую орбитальную станцию. Использовать же его, как и «Орел», которым он, по факту и является, планируется многоразово.Также гендиректор Роскосмоса сообщил о появлении необходимости разработки корабля для низких орбит. По информации, полученной из источников, приближенных к сфере космических разработок, новые летательные аппараты будут создаваться на базе «Орла» и в будущем заменят уже устаревшие «Союзы» и «Прогрессы».