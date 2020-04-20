Эксперты раскрыли 5 скрытых функций в iPhone, о которых не подозревали пользователи





Последние версии iOS хранят большое количество параметров и встроенных приложений, получить доступ к которым довольно легко. К примеру, юзеров соцсети Instagram порадует возможность создать GIF-анимацию из ролика с помощью дополнения Shortcut. Введя в соответствующую строку команду Video to GIF, пользователь может одним нажатием пальца сделать "гифку" любой продолжительности без потери качества. Другой уловкой можно назвать конвертацию PDF-документа из веб-страницы: для этого достаточно сделать скриншот необходимого портала, перейти в режим редактирования и нажать на пиктограмму "полной страницы" вверху дисплея.Полезной также может стать быстрая настройка Wi-Fi и Bluetooth, которая в 13-м пакете обновлений появилась в панели управления. Теперь достаточно открыть приложение и нажать соответствующую иконку подключения. Столь же простым может оказаться установка времени для режима "не беспокоить". В той же программе Shortcut следует выбрать соответствующий виджет и установить количество минут, во время которых владельца смартфона не будут донимать различные сигналы и звонки. Менее известным можно назвать наличие игр в мессенджере iMessage, которые можно задействовать с помощью одноименного раздела.